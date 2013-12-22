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محافظ البحر الأحمر في لقائه بالمستثمرين: تحويل الغردقة إلى مدينة بيئية خضراء

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محافظ البحر الأحمر في لقائه بالمستثمرين: تحويل الغردقة إلى مدينة بيئية خضراء محافظ البحر الأحمر في لقائه بالمستثمرين: تحويل الغردقة إلى مدينة بيئية خضراء

كتب : صلاح عبدالله منذ 21 دقيقة

اجتمع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مع المستثمرين لمتابعة ما تم من إجراءات في التكليفات المسندة إليهم للمشاركة مع السلطة التنفيذية للمشاركة في تطوير مدن البحر الأحمر.

وأوضح "عبدالله" أنه أصدر تعليماته لشركة الغاز لبدء العمل فورًا لتوصيل الغاز للفنادق دون انتظار وصول القرض الخاص بذلك، وستتحمل المحافظة التكاليف لحين وصول القرض، وذلك تسهيلاً للإجراءات واختصارًا للوقت.

واستعرض المحافظ مع المستثمرين أعمال اللجان المتخصصة التي صدرت تعليماته بتشكيلها سابقًا، حيث التقى الدكتور "ماهر محب" عميد كلية التخطيط العمراني السابق لمناقشة المشروعات المقترحة لتطوير الغردقة، والذي قال إنهم بصدد تطبيق المفهوم الجديد للعمارة والتخطيط العمراني الذي يعتمد على المناطق الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة؛ حيث إن من المقترح جعل مدينة الغردقة مدينة سياحية بيئية خضراء.

وأصدر المحافظ تعليماته بتطوير منطقة الميناء وتجميلها كي تصبح منطقة جذب سياحي وبأقل التكاليف، كما تم تكليف "المقاولين العرب" بعمل دراسة لتوسيع ميدان "سينزو" وتجميله، وأصدر تعليماته لهم أيضًا بأنه سيتم تجهيز جميع الشوارع باحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

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