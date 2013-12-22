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غياب 10 لاعبين عن مران الأهلي

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غياب 10 لاعبين عن مران الأهلي غياب 10 لاعبين عن مران الأهلي

تغيب 10 لاعبين عن تدريبات الأهلي يوم الأحد استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في أولى مباريات الدوري الممتاز معظمهم بسبب الإصابة.

ولم يحضر وليد سليمان الذي يعاني من إصابة في الركبة التدريبات، بجانب شريف إكرامي حارس المرمى دون أسباب معلومة حتى الآن بحسب مراسل FilGoal.com.

أما قائمة الغائبين الذي تأكد عدم لحاقهم بلقاء الإنتاج الحربي فتضم سيد معوض الذي يخضع لتدريبات خفيفة ويعود بعد 10 أيام.

كما تأكد عدم مشاركة حسام عاشور عن لقاء الإنتاج، ويعود بعد فترة علاج طبيعي لمدة أسبوع، هذا بجانب أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى البديل الذي يبتعد بسبب عمل منظار على الركبة لمدة ثلاثة أسابيع.

ويتواجد أحمد خيري في ألمانيا للعلاج، فيما يخضع شريف عبد الفضيل لأشعة على السمانة تحدد موعد عودته.

ويعاني رامي ربيعة بكدمة في الرباط الخارجي للركبة وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي تحدد إمكانية مشاركته في لقاء الإنتاج يوم الخميس المقبل.

ويأتي أحمد عبد الظاهر ضمن الغائبين عن المران بسبب ألام في الظهر، وهو نفس السبب الذي حضر من أجله عبد الله السعيد ولم يشارك في التدريبات.

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