عالم سعودى: 14 ألف مصاب بمرض السرطان فى السعودية

كشف عالم الأبحاث فى مستشفى الملك فيصل التخصصى، الدكتور فهد الخضيرى، أن عدد المصابين بمرض السرطان فى المملكة، بلغ ما يقارب 14 ألف مصاب، مشيرًا إلى أن المرضى يزيدون بنسبة 11% سنويًا، بحسب الإحصاءات منذ عام 2001.

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن الخضيرى، قوله إن أسباب الإصابة بالسرطان كثيرة، وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، هناك أربعة أسباب رئيسة للسرطان، أولها وأخطرها التدخين، حيث يعتبر التدخين سببًا رئيسًا لهذا المرض.

ويأتى بعد التدخين، التغيرات، والعوامل البيئية، بما فيها الشعاع، والتلوث البيئى والمواد الكيماوية المصنعة من عوادم السيارات، وعوادم المكيفات، وبعض عوادم المنتجات، والصناعات الحديثة، ثم دخول مواد كيميائية إلى تكوين الأغذية، حيث يتم تصنيع الأغذية بإضافة مواد حافظة، ونكهات صناعية، وألوان صناعية، أو مواد مثبتة للطعم".

وأشار كذلك، إلى السمنة التى تنتج عن التغذية السيئة، وزيادة الدهون فى النظام الغذائى، كما أن هناك عوامل فيروسية، حيث إن "الإصابة بفيروس الكبد الوبائى مسبب لسرطان الكبد، وفيروس المهبل يسبب سرطان الرحم".

ونقلت الصحيفة، عن رئيسة لجنة الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى المنطقة الشرقية، الدكتورة فاطمة الملحم، قولها إن "معدلات الإصابة بالسرطان مختلفة من منطقة لأخرى فى المملكة، كما أن نوعية الإصابة تختلف، فعلى سبيل المثال يعد سرطان الثدى الأعلى نسبة فى المنطقة الشرقية.