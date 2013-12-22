مرضى السكر والضغط المدخنون يصابون بالمياه الزرقاء والبيضاء فى العين

العين تعد عنصرًا هامًا فى الرؤية والإبصار، لذلك توجد الكثير من العوامل، والأسباب تؤثر بالسلب على العين، ومن هذه الأشياء التدخين، والتعرض للأتربة، وغيرها من الأشياء الأخرى التى نذكرها لمعرفة تأثيرها على العين.

يقول الدكتور معتز غيث، أستاذ طب وجراحة العيون، إن التدخين يؤثر على الدورة الدموية فى العين، ويقلل وصول الدم للشبكية، أما بالنسبة للأشخاص المدخنين، والمصابين ببعض الأمراض مثل مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، عند تعرضهم للتدخين، يتسبب فى تلف الأعصاب البصرية للعين، ويسبب ذلك الإصابة بالمياه البيضاء، والزرقاء، و ارتشاحات دموية فى الشبكية .

وأضاف غيث، أن مرضى السكر المدخنين، يصابون باعتلال فى شبكية العين، ويحتاجون إلى حقن مواد كيماوية معينة، بسبب وجود تغيرات فى مركز الإبصار، والشعيرات الدموية، التى تؤدى إلى حدوث نزيف، مشيرًا إلى أن التدخين يتسبب فى حدوث جفاف بالعين وذلك يؤدى إلى الإصابة بأنواع من الالتهابات المختلفة فى العين.

> يشير"معتز"، إلى أن هناك بعض الأدوية، التى تؤخذ لبعض المرضى، مثل مرضى القلب الذين يتناولون الأدوية الخاصة بالسيولة كالأسبرين، التى تؤدى إلى حدوث ارتشاح فى شبكية العين، لافتًا إلى أن هناك أيضا استخدامًا خاطئًا لبعض أنواع القطرات، مثل قطرة "بروزلين"، التى إذا استخدمت فترة طويلة، تتسبب فى حدوث جفاف بالعين.

يوضح أستاذ طب وجراحة العيون، أن حدوث الصداع أثناء الإرهاق فى العمل، أو عند استخدام شاشات الكمبيوتر، فذلك يدل على ضعف النظر، وارتفاع ضغط الدم الناتج عن المياه البيضاء.