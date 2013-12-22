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تأجيل تطبيق شريحة 10% على جمارك السيارات الأوروبية فى 2014

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تأجيل تطبيق شريحة 10% على جمارك السيارات الأوروبية فى 2014 تأجيل تطبيق شريحة 10% على جمارك السيارات الأوروبية فى 2014

قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن قطاع الاتفاقيات التجارية أصدر قرارا بتأجيل الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على تخفيض الجمارك بشكل تدريجى بقيمة 10% سنويا على سيارات الركوب المستوردة، لتصل قيمة الجمارك عليها بحلول عام 2019 إلى صفر.

وأضاف عبد الله، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نسبة التخفيض سيتم توزيعها على السنوات القادمة وحتى عام 2019، حيث من المقرر أن يصدر القطاع آلية لكيفية تطبيق النسبة المؤجلة إلى مصلحة الجمارك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القرار صدر بعد مطالبة الصناعة المحلية الممثلة فى غرفة الصناعات الهندسية بتأجيل تطبيق النسبة المخصصة للعام الحالى 2014، لحين الانتهاء من وضع استراتيجية لصناعة السيارات فى التى يعدها قطاع السيارات.

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