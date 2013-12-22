"البلتاجي" و"ياسين" يقدمان بلاغًا ضد وزير الداخلية بسبب "الغرفة الزجاجية"

كتب : الوليد إسماعيل الأحد 22-12-2013 15:25

تقدم الدكتور محمد البتاجي القيادي بجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ببلاغ إلى النائب العام، يتهمان فيه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن العقرب، بمنع زيارة أسرتيهما ودفاعهما لهما في محبسهما، إلا من خلال الغرفة الزجاجية المراقبة التي تم إنشاؤها خصيصًا لتنفيذ الزيارات بها.

وطلب محامي "البلتاجي" و"ياسين"، في البلاغ الذي قدمه للنائب العام، بالسماح لهما بتلقي الزيارات بعيدًا عن هذه الغرفة لأنهما يرفضان الزيارة فيها.