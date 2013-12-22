استمرار عودة أعضاء بعثة الري المصري من جنوب السودان لتأزم الوضع الأمني

وزير الري: 12 مصريا لا يزالون عالقين في معسكر للأمم المتحدة وجاري إعادتهم

كتب : محمد أبو عمرة منذ 58 دقيقة

أجرى الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، اتصالاً هاتفيًّا صباح اليوم، للاطمئنان على أعضاء بعثة الري المصريين بجنوب السودان، حيث أكد أنهم جميعًا بحالة جيدة، مشيرا إلى أن ترتيبات عودتهم تسير وفقا لما هو مخطط له، بعد توتر الوضع الأمني في جنوب السودان نتيجة الصراع القبلي على الحكم.

وأوضح الوزير أن أربعة من العاملين تمكنوا من العودة أمس كانوا متواجدين بالعاصمة جوبا، فيما تم تجهيز طائرة خاصة لنقل خمسة من أعضاء البعثة من مدينة ملكال ستقلهم إلى العاصمة جوبا، كما تم تجهيز طائرة أخرى تابعة لهيئة الأمم المتحدة لعودة عضوين من البعثة من مدينة بنتيو إلى العاصمة اليوم، على أن يعود اثنان آخران من العاملين من مدينة ملوت بالطريق البري سينتظرهم أعضاء من بعثة الري المصري بشمال السودان على الحدود، تمهيدا لإعادتهم إلى القاهرة عن طريق مطار الخرطوم الدولي.

وتابع الوزير أن أحد المصريين المقيمين في مدينة بور ضمن مجموعة من المصريين لا يتبعون بعثة وزارة الري عددهم يصل إلى 12 فردا لا يزالون مقيمين في معسكر تابع للأمم المتحدة، سيتم اتخاذ إجراءات عودتهم وسيتجهون اليوم إلى مطار جوبا الدولي تمهيدا لنقلهم إلى مطار القاهرة مساء اليوم.

يذكر أن إجمالي عدد أعضاء البعثة المصرية بجنوب السودان 25 فردا عاد منهم خلال الأسبوع الماضي أحد عشر عضوا، بينما عاد أمس السبت أربعة آخرون وتبقى عشرة يتم اتخاذ إجراءات عودتهم، حيث تقوم البعثة المصرية للري بمتابعة وقياس منسوب نهر النيل في جنوب السودان، ومتابعة الفيضان والأحوال البيئية والمناخية، لتأمين وصول المياه إلى مصر، كما يتواجد أعضاء آخرون في دول أوغندا وشمال السودان.