"لبيب" يكلف المحافظين بحصر المواقع الصالحة لإقامة محطات غاز طبيعي

إنشاء أول محطة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز في شرم الشيخ بتكلفة 10 ملايين جنيه

كتب : ماهر هنداوي منذ 34 دقيقة

أصدر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، توجيهات صارمة للمحافظين بسرعة الانتهاء من تخصيص وحصر المواقع الصالحة لإقامة محطات غاز طبيعي في المحافظات، لتعميم التجربة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وقال "لبيب" في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة البترول لإقامة محطات للغاز الطبيعي في كل من الشرقية ودمياط وقنا خلال الفترة المقبلة، بعد تحديد المناطق التي ستقام فيها هذه المحطات، مشددا على أهمية التوسع في إقامة محطات الغاز لاستخدامه كوقود للسيارات بديلاً عن البنزين والسولار، ما سيساهم في خفض الدعم المدفوع للمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابًا على الاقتصاد القومي من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب وخفض نسبة التلوث البيئي.

ولفت الوزير إلى أن الجهود التي تبذلها وزارتا التنمية المحلية والبترول أسفرت عن توقيع العديد من البروتوكولات لإقامة محطات جديدة للغاز الطبيعي بالمحافظات، ومنها إقامة خمس محطات بالقاهرة، بأحياء شرق وغرب مدينة نصر والسلام وعين شمس وحلوان كمرحلة أولى، كما تم أيضا توقيع بروتوكول لإقامة محطات الغاز بكل من القليوبية وبورسعيد والفيوم .

وأضاف أنه تم مؤخرا توقيع بروتوكول بين وزارة البترول ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء أول محطة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 ملايين جنيه، ضمن مبادرة المحافظة لتحويل "شرم" إلى "مدينة خضراء"، موضحا أنه سيشجع المنشآت والشركات السياحية المتعددة بالمدينة على تحويل أساطيل سياراتها ومركباتها للعمل بالغاز الطبيعي، ما سيوفر على الدولة مبالغ طائلة هي قيمة الدعم المدفوع لكمية الوقود السائل المعادلة لهذه المبيعات من الغاز.