الجراح يطمئن محبيه من خلال مقطع فيديو

كما وعدكم "سيِّدتي نت" بالأمس أن يطمئنكم على صحة الفنان السعودي يوسف الجراح الذي أصيب بأزمة قلبية في أمريكا نقل على إثرها للعناية المشددة، فإنه اليوم يزف إليكم البشرى بأن الجراح تحسن وأصبح بحالة أفضل، وقد أكد هذا من خلال مقطع فيديو تم رفعه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "يوتيوب" ليطمئن محبيه على صحته، داعياً لهم بدوام العافية، كما تقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف بجانبه وظل معه قائلاً لمن حوله: "ما قصرتوا"، وتم تداول المقطع في مختلف المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وعكة الجراح المفاجئة قد أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد التغريدات التي تتساءل عن تطور حالته وتفاصيلها داعية له بالشفاء العاجل أكثر من 5 آلاف تغريدة، كما دعا له الداعية السعودي المعروف الدكتور محمد العريفي بالشفاء العاجل على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، فإن إصابة الجراح قد أدخلت الطلاب السعوديين في جدل حول من يتكفل بعلاج الفنان يوسف الجراح؛ نظرا لأن تكاليف العلاج باهظة جداً في أمريكا، وفي حال تم إجراء عملية له فمن الممكن أن تتجاوز التكاليف أكثر من 200 ألف ريال، لذلك فقد طالب بعض الطلاب بتدخل السفارة السعودية لعلاج الفنان يوسف الجراح، والوقوف معه في أزمته.

">