فيلم وثائقي عن مايكل جاكسون

رغم مرور سنوات على وفاة مغني البوب مايكل جاكسون إلا أنّ ذكراه لدى محبيه ما زالت حاضرة، ويحاولون تجسيد هذا الحب بصور مختلفة، ومؤخرًا ذكرت مجلة People الأمريكية أنّ عائلة مايكل بدأت العمل على إعداد فيلم وثائقي يتناول قصة حياته، وأسرارًا جديدة لا يعرفها أحد عنه، وأشارت المجلة إلى أنّ عائلة «جاكسون» طلبت من محبيه تمويل الفيلم من خلال رسالة كتبتها والدة «جاكسون» على موقع fundanything.com أوضحت من خلال الرسالة أنها تحتاج إلى دعم ومشاركة محبي ابنها لتجمع 3.2 مليون دولار لتعد فيلمًا وثائقيًّا عن «ملك البوب» الراحل، وذلك لإظهار صورته الحقيقية على لسان المقربين منه دون تحريف أو ادعاءات، حسب قولها.

وأضافت «كاثرين» في تصريح لها لـPeople: «الفيلم سيكون بمثابة تكريم لـ(جاكسون) من قبل أبنائه الثلاثة: (برينس) و(باريس) و(بلانشيت)، بالإضافة لي، نريد أن نبث له محبتنا ونقدم صورة إيجابية عنه لمعجبيه بعيدًا عن أي تشويه، ونعطيه حقه بعدما قضى حياته يستغل موهبته لجعل العالم أسعد وأفضل مكانا». وأكملت قائلة:« يتضمن الفيلم تقديم محطات من مشوار حياة (جاكسون)، إلى جانب ذكريات أبنائه معه، خاصة ابنته (باريس)، التي ستحكي عن محاولات والدها تعليمها رقصاته الشهيرة، وتأثرها برحيله ومحاولتها الانتحار مؤخرًا».

تجدر الإشارة إلى أنّ مبيعات أعمال (جاكسون) تحقق منذ رحيله ما يقدر بـ160 مليون دولار سنويًّا، وذلك من خلال بيع أسطواناته وإذاعة أغنياته، وعرض أفلام شارك فيها.