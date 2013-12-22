القصبي يحتفل بتخرج ابنه راكان

فرحة الآباء بأبنائهم تكتمل عند تخرجهم من الجامعة، بعد مشوار طويل وشاق على كلا الطرفين، وقد عاش الفنان ناصر القصبي نشوة هذه الفرحة عندما احتفل بتخرج ابنه البكر راكان من جامعة (فل سيل) في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان راكان قد اختار التخصص بصناعة الأفلام.

ولم يضيّع القصبي فرصة مشاركة ابنه هذه اللحظة المهمة من حياته؛ حيث غادر في وقت سابق من هذا الشهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تخرجه.

تجدر الإشارة إلى أنّ القصبي قد وجه ومن خلال حسابه عبر “تويتر” شكره لكل الأصدقاء والمعجبين الذين قدموا له التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه.