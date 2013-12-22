برنامج "كيدز تالنت" يكشف عن مواهب متميزة

بحضور الشيخ أحمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف مواهب الأطفال "كيدز تالنت" شهد مركز مارينا مول بأبو ظبي أمس هذه الفعالية، بحضور بقية أعضاء لجنة التحكيم: نانسي عجرم، وعلي جابر، وخالد نجم. كما شهدت البرنامج دنيس صاحبة شركة "Kidd’s Talent". حيث أعد مسرح خصيصاً في المول واستقبل 31 موهبة، تنوعت مواهبهم بين الرقص بأنواعه والغناء، وكان أغلب الحضور من الأطفال، الذين تسابقوا للذهاب إلى نانسي عجرم والتقاط الصور معها والهتاف باسمها "نانسي ناسي" التي أثبتت بالفعل أنها قريبة إلى قلوبهم.

الفائزون

بعد الانتهاء من تقديم المواهب، جلست نانسي وعلى يختاران الفائزين وبعد 10 دقائق تم الإعلان عنهم وهم.

فاز المشترك الإماراتي إبراهيم العبيدي، 12 عاماً من الشارقة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، لأفضل موهبة، حيث أطرب الجمهور بصوت عذب وأغنية مدح فيها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، و شيوخ الإمارات وحصل على "بلاي ستيشن و"جيمز".

فازت المشتركة ميغا ساتيش، 12 عاماً من الهند بالجائزة الأولى وذلك عن أدائها أغنية "يا طب طب" بلغة عربية سلمية، ما أذهل لجنة التحكيم والجمهور، وقد حصلت على قسائم تسوق من مارينا مول بقيمة 10,000 درهم بالإضافة إلى ميني آي باد وآي فون وجهاز الكاريوكي.

فاز المتسابق فان مارينو، 11 عاماً من الفلبين بالمركز الثاني برقصة مبتكرة، استخدم فيها مؤثرات ضوئية مركبة على ملابسه، وحصل على قسائم تسوق بقيمة 7,000 درهم، بالإضافة إلى كمبيوتر محمول مصغر وآي فون.

فازت المتسابقة اللبنانية سارة خليفة 11 عاماً بالمركز الثالث عن غنائها لرائعة فيروز "نسم علينا الهوا"، وسط تشجيع كبير من جمهور الحاضرين، وحصلت على قسائم بقيمة 5,000 درهم بالإضافة إلى تلفزيون ونظام مسرح منزلي.

كما حصل جميع الفائزين على كأس مسابقة "كيدز تالنت" وجميع المشاركين على قسائم شرائية من مارينا مول أبوظبي بقيمة 50 درهماً وساعة من ماركة B360.

ثم اختتمت نانسي حفل المسابقة بأغنيتين قدمتهما على المسرح وسط الفائزين بدأتهما بأغنية "شاطر شاطر" وبعدها "يا بنات يابنات".

المزيد من الكواليس والتفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي"