إعفاء أمير مكة من منصبه بناء على طلبه وتعيينه وزيراً للتعليم

كتب : وكالات منذ 60 دقيقة

أعفى العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في أمر ملكي، اليوم، أمير مكة، الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز من منصبه، في الوقت الذي عين فيه الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز خلفا له. ونص القرار الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن "صاحب السمو الملكي يعفي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، ويعين وزيراً للتربية والتعليم، ويعفى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم من منصبه بناء على طلبه". وأضاف نص القرار "يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه أميراً لمنطقة نجران، ويعين أميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير".