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الرئيس الفنلندي: يتعيّن على الاتحاد الأوروبي «إعادة النظر» بتعامله مع روسيا

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الرئيس الفنلندي: يتعيّن على الاتحاد الأوروبي «إعادة النظر» بتعامله مع روسيا الرئيس الفنلندي: يتعيّن على الاتحاد الأوروبي «إعادة النظر» بتعامله مع روسيا

قال الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، الأحد، إنه «ينبغي على الاتحاد الأوروبي التمعّن، إن كان محقًا على الدوام، حينما يصوغ مواقفه إزاء روسيا».

وأضاف «نينيستو» أنه «ربما يتعيّن على الاتحاد الأوروبي التمعّن بدوره، وربما الروس محقّون عندما يقولون إن بروكسل دأبت دومًا على صياغة موقف معيّن لها إزاء هذا الأمر أو ذاك، وتطالب الآخرين بالاقتداء به، فلدى الروس كما لدى الجميع شعور بالكرامة».

واعتبر الرئيس الفنلندي أن تناقضات كبيرة قد برزت في الآونة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول التعامل مع العالم، وأضاف «يبدو الآن أن عهدًا جديدًا قد بدأ يتمثّل في أن روسيا راحت تبتعد عن الغرب، وهو ما يثير (قلقًا كبيرًا)».

وتأتي هذه التصريحات في سياق سعي فنلندي لإصلاح علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا، التي تعتبر أن توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة متقدم مع أوكرانيا، خرقًا للاتحاد الجمركي القائم بين موسكو وكييف.

كان رئيس الوزراء الفنلندي يركي كاتاينين قال، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبى يسعى لزيادة مستوى علاقاته مع روسيا.

وأضاف «يركي»: تعد روسيا شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أن العلاقات بين الجانبين ليست جيدة، ومن الضرورى بحث كل السبل الضرورية، لتعزيز العلاقات بين الجانبين».

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