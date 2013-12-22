ارتفاع حصيلة تفجير بنغازي الليبية إلى 13 قتيلا

قال مصدر طبي إن حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع، فجر الأحد، في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، ارتفعت إلى 13 شخصًا بينهم أفراد جيش.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة الليبية أن حصيلة القتلى ارتفعت لـ13 حالة موزعين بين مختلف المستشفيات الليبية، مشيرًا إلى وقوع إصابات عديدة بعضهم حالتهم خطيرة، وأضاف أن الحصيلة ما زالت أولية، مرجحًا ارتفاعها بعد ساعات.

من جانبه، أشار مدير مستشفى مدينة المرج القريبة من بنغازي، أنور الشلماني، إلى وجود 3 جثث لقتلى في المستشفى، و17جريحاً تم تحويل اثنين منهم لبنغازي لعدم وجود تخصص المخ والأعصاب بالمستشفى.

وأوضح «الشلماني»: «أحد الجرحى الذين وصلوا للمستشفى حالته خطيرة جدا، وقد اضطر الأطباء لبتر إحدى ساقاه نتيجة إصابتها في الانفجار».

وفي نفس السياق، قال مصدر عسكري مسؤول بالجيش الليبي إن تحقيقا فتح الآن في هذه الحادثة التي اعتبرها «كارثة حقيقية».

وأوضح المصدر استنادًا لروايات شهود عيان أن الانتحاري الذي فجر نفسه كان يستقل سيارة عسكرية مغلقة الخلفية، وقد انفجرت فور توقفها أمام البوابة التي كانت تزدحم بالمارة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية وطبية إن التفجير أسفر عن مقتل 8 أشخاص، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يفجر بها انتحاري نفسه في ليبيا.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تصدر السلطات الليبية حتى الآن أي تصريح رسمي.