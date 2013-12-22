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إقالة 25 مدير شعبة أمن باسطنبول

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إقالة 25 مدير شعبة أمن باسطنبول إقالة 25 مدير شعبة أمن باسطنبول

قالت صحيفة تركية، الأحد، إن وزارة الداخلية قررت إقالة 25 مدير شعبة بمديرية أمن اسطنبول، وعدد من بلداتها وعلى رأسهم مديرأمن بلدة «الفاتح قائمة»، فيما تستعد وزارة المالية لإجراء تفتيش عام على بنك آسيا.

ومن جانب آخر ذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية اتخذت قرارًا بحرمان الصحفيين من دخول مباني مديريات الأمن في عموم المدن التركية، وسيكون القرار ساري المفعول اعتبارًا من الأحد.

ومن جهة أخرى، عثرت قوات الأمن على جثة مدير أمن شعبة مكافحة الجريمة المنظمة، بمديرية أمن أنقرة في سيارته الشخصية بعد انتحاره، ولم يتم التوصل للأسباب، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من ضمن الأسماء المبعدة من منصبها، على خلفية التورط في قضايا فساد ورشاوى بالبلاد.

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