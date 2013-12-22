وزير الأوقاف في بني سويف : مفاجآت سارة في الرواتب والعلاوات والرعاية الاجتماعية

بني سويف : سيد عبد الغني

أعلن مختارجمعة وزيرالاوقاف أن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت للعاملين بالأوقاف من أئمة وإداريين وعمال وأولها مقترح وزارة الأوقاف لزيادة راتب الإمام مع إضافة العلاوات للأقدم بالإضافة إلى الانتهاء من مستشفى الدعاة والتي تم دعمها بحوالي 6 مليون جنية ، كما تم اعتماد 2 مليون جنيه دفعة أولى لاستكمال المنشآت بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبيت الزكاة الكويتي لدعم منظومة الصرف الصحي وتدعيم الأجهزة بالمستشفى .

وناشد وزير الأوقاف جموع الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء على الدستور منتصف من يناير القادم ، مؤكدا أن على الدعاة واجب أن يوضحوا للمواطنين أن صوتهم أمانة وأنهم سيسألون عنها ، مشيراً إلى قيام مجلس الوزراء بطبع 2 مليون نسخة مجانية للمواطنين ، بعد انتشار عدد من النسخ المزيفة من أجل تشويه الدستور ، مضيفا أن ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين " بذلوا جهداً طيباً " .

وأكد وزير الأوقاف انه سيتم إقامة معرضين للكتب بجميع محافظات الجمهورية ، لبيع الكتب الدينية والمراجع بنسبة خصم تصل إلى 40 % للأئمة والوعاظ ، و10% للجمهور,, بالإضافة إلى توزيع 4000 جهاز لوحي " تابلت " على الأئمة والإداريين بالوزارة ، بمبلغ 1840 جنيهاً ، تتحمل الوزارة منها مبلغ 400 جنيه .



وطالب " جمعه " بإلغاء مصطلحات معينة مثل داعية إسلامي ومفكر إسلامي من القاموس الإعلامي والمجتمعي " لأنها أصبحت مهنة لمن لا مهنة له وحرفة لمن لا حرفة له لأن الأزهر والأوقاف لا يعرفان إلا الإمام أو الواعظ " على حد وصف الوزير الذي قال إن مصر لم تكتشف بعد وبها العديد من الثروات التعدينية والموارد الطبيعية.

وأكد المحافظ المستشار مجدي البتيتي خلال اللقاء الذي عقده الدكتور/ مختار جمعة وزير الأوقاف مع الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف والوعظ بالأزهر بمركز مؤتمرات الجامعة بمدينة بني سويف على كامل تقديره لدور الأئمة والوعاظ وخاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى من يدعو إلي سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم صحيح الدين ونشر وسطية الإسلام وسماحته بعيدا عن التعصب والتطرف والتشدد.



شبكةعيونالإخبارية

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