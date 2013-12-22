مجمع الإعلام بالسويس يطلق حملة "اعرف دستورك" للتوعية بمواده

أطلق المجمع النموذجى للإعلام بالسويس حملته "اعرف دستورك (اعرف – ناقش – شارك) يوم ويستمر 10 يناير القادم، وذلك بهدف التعرف على مواد الدستور ورفع الوعى بأهمية المشاركة فى الاستفتاء.

يأتى ذلك ينطلق مركز النيل فى أنحاء المحافظة، لمخاطبة جميع فئات المجتمع السويسى فى (الجامعة – المدارس – الشركات الصناعية – الجمعيات الأهلية) إلى جانب بعض اللقاءات والندوات بمقر مجمع الإعلام.

وقالت ليلى أبو بكر، مدير عام مجمع إعلام السويس، فى بيان اليوم، إن الحملة جاءت بناء على توجيهات السفير أمجد عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعلى النويهى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى.