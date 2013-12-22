كلية الهندسة بجامعة المنيا تعاين 8 محاكم تأثرت بأحداث الثورة

حدد مصدر قضائى، أبرز المحاكم التى تآكلت مبانيها وتحتاج للتطوير، وهى محاكم المنيا التى تأثرت بأحداث ثورة 25 يناير و30 يونيو وأيضا فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لافتا إلى أن كلية الهندسة بجامعة المنيا تقوم منذ الأحداث حتى الآن بمعاينة 8 محاكم بالمنيا تأثرت بالأحداث القديمة، والتى من المقرر أن تقدم تقريرا شاملا للوزارة بالمحاكم التى تحتاج لترميم وتطوير والتى تحتاج لإنشاء بدلا منها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحاكم.

وأكد المصدر، أنه فى خلال 6 شهور سيتم الانتهاء من بناء المحكمة الابتدائية بالمنيا والتى بدأ مشروع ترميمها من سنتين والتى عطلتها أحداث 30 يونيو وفض الاعتصام، تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة المنيا وبالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية ووزارة العدل.