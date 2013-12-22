بهاء الدين القصاص يؤكد تقديم كافة التسهيلات لتسويق محلات النادى الإسماعيلى

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألوا جهدا فى تقديم كافة وسائل وسبل الدعم للنادى الإسماعيلى، من أجل تحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة النادى فى المضى، قدما فى المنافسات والبطولات المحلية والدولية والحفاظ على اسم وتاريخ النادى العريق.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم إلى أنه أعطى توجيهات لأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة بتسهيل كافة الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة لتسويق المحلات التجارية بسور إستاد النادى الإسماعيلى لكى تساهم فى تنمية الموارد المالية لخزينة النادى.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديريه الطرق والنقل، ومدير إدارة مرور الإسماعيلية، ومدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، ومدير عام النادى الإسماعيلى.

وأوضح البيان أن اللجنة قامت بدراسة ومناقشة كافة الحلول والمقترحات لتلبية مطالب مجلس إدارة النادى بتوسيع الرصيف الخاص بمحلات سور النادى، وأن المناقشات أسفرت عن الاتفاق من جميع أعضاء اللجنة بأن يكون حرم الطريق 18 مترا و60 سنتيمترا، تقام عليها الكريتال وما تبقى حارة السير ومكان مواز للانتظار.

كما تم الاتفاق على تقويه الكريتال من الاتجاهين من نهاية رصيف المنشأة من جهة مديريه القوى العاملة، على أن تكون مسافة حركة السير القادم من نفق جمال عبد الناصر 18 مترا مع ترك 60 سنتيمترا كريتال فاصل للاتجاهين لحركة المرور وممشى أمام المحلات وسور الاستاد بعرض 4 مترات.

وأسفرت مناقشات اللجنة عن ضرورة استحداث مكان انتظار للسيارات يبدأ من شارع المدارس "بداية سور الاستاد" إلى شارع شبين الكوم، ثم يبدأ من نهاية المحلات وصلا إلى تقاطع ابتداء شارع البحرى مع نهاية المحلات، حتى تقاطع شارع شبين الكوم ومراعاة منع انتظار السيارات أثناء إقامة المباريات وغلق المحلات وتأمينها من قبل أصحابها.

وتم التأكيد على تقوية وتدعيم السور الكريتال ويتم تثبيت الجزيرة المستحدثة بعرض 60 سنتيمترا، مع الوضع فى الاعتبار اتخاذ اللازم نحو وضع أسياخ للفتحات بطول سور الاستاد إلى امتداد شارع شبين الكوم حتى يتسنى منع دخول الجماهير أثناء إقامة المباريات.