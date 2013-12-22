اليوم.. "شركاء التنمية للاستشارات" يناقش "بهاء الدين" في سياسات العدالة الاجتماعية

كتب : محمد الدعدع الأحد 22-12-2013 13:19

يعقد مركز شركاء التنمية للاستشارات والبحوث والتدريب، اليوم، ندوة بعنوان "سياسات العدالة الاجتماعية في مصر"، ويحاضر فيها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، ومن المقرر أن يدافع فيها عن موقف الحكومة من تبني سياسات مماثلة لما قبل ثورة 25 يناير، كتبني سياسيات السوق وإتباع توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإتباع سياسات مضادة للعدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى السيد المدير التنفيذي للمركز، أن الهدف الأساسي من هذه الندوة هو طرح سياسات بديلة للتعامل مع قضايا العدالة الاجتماعية في مصر، وتحديد القوى الاجتماعية التي يمكن أن تدعم تلك السياسات البديلة، كما أنها ستسهم في تقديم إجابات شافية حول ما الذي يجب أن نفعله لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، وهل هناك بدائل غير اشتراكية لتحقيق العدالة الاجتماعية.