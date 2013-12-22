"الوطن" تنشر تفاصيل توقيع 8 اتفاقيات بترولية باستثمارات 1.2 مليار دولار

كتب : شادي أحمد منذ 51 دقيقة

أعلن وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، عن توقيع 8 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 7 اتفاقيات وتعديل أخرى لصالح "العامة للبترول" تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها، وإصدار قانون بشأنها.

وقال "إسماعيل"، إن الاتفاقيات الجديدة تمثل مؤشرا مهما على الثقة في مناخ الاستثمار المصري، مشيرا إلى أن استثمارات الاتفاقيات الجديدة تعطي دفعة قوية للعمل البترولي.

وتقع الاتفاقيات الجديدة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها خلال المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وتتضمن حفر 17 بئرًا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث، والتي تبلغ ثلاث سنوات.

الاتفاقيات السبع تتضمن اتفاقية مع شركة دانا غاز الإماراتية بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 71.5 مليون دولار، ومنحة توقيع 20 مليون دولار وتتضمن حفر 3 آبار جديدة، واتفاقية مع أيوك الإيطالية بشروق البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات 150 مليون دولار، ومنحة توقيع 5 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدين، واتفاقيتين مع بريتش بتروليم، الأولى بمنطقة شمال المكس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 330 مليون دولار، ومنحة توقيع 10 ملايين دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدين، والثانية بمنطقة شمال تنين البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 370 مليون دولار، ومنحة توقيع 20 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدين.

كما أن هناك اتفاقيتين مع شركتي أديسون الإيطالية وبتروكلتك الأيرلندية، الأولى بمنطقة شمال ثقة البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 170مليون دولار، ومنحة توقيع 7.1 ملايين دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدين، والثانية بمنطقة جنوب إدكو الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 23.5 مليون دولار، ومنحة توقيع 5.1 ملايين دولار، وتتضمن حفر 3 آبار جديدة، واتفاقية مع سي دراجون الكندية بمنطقة جنوب دسوق الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 17 مليون دولار، ومنحة توقيع 4 ملايين دولار، وتتضمن حفر 3 آبار جديدة، وذلك إلى جانب اتفاقية تعديل للشركة العامة للبترول خاصة بتنمية منطقة أم اليسر غرب خليج السويس، والتي تهدف لاستمرار عمليات البحث والإنتاج لإنتاج 2400 برميل زيت يوميًّا.