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وفد شعبي يتوجه إلى البحرين فى زيارة تستغرق 4 أيام

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وفد شعبي يتوجه إلى البحرين فى زيارة تستغرق 4 أيام وفد شعبي يتوجه إلى البحرين فى زيارة تستغرق 4 أيام

سفير نور

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد وفد شعبى كبير متوجهاً إلى البحرين فى زيارة تستغرق 4 أيام يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون وتقديم الشكر لموقف البحرين الداعم لثورة 30 يونيو.

صرحت مصادر من الوفد قبل سفره أن الوفد غادر على طائرة خاصة ويضم 30 مسئولاً وفناناً وإعلامياً.

يلتقى الوفد مع عدد من المسئولين فى مملكة البحرين لبحث دعم علاقات التعاون بين والبحرين وتقديم الشكر على موقف البحرين الداعم لثورة 30 يونيو و تقديم التهنئة للبحرين على أعيادها القومية والتى تشمل قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس “أحمد الفاتح ” ككيان عربى إسلامى عام 1783 ميلادية ، والذكرى 42 لإنضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 14 لتسلم ملك البحرين لمقاليد الحكم .

يضم الوفد الدكتورمحمود عزب مستشار شيخ الأزهرومكرم محمد أحمد و مصطفى بكرى والدكتور عزمى خليفة سفير مصر السابق فى البحرين وسفير نور نائب رئيس حزب الوفد والشيخ مظهر شاهين ومارجريت عازرعضوة مجلس الشعب السابقة والدكتورة آمنة نصير عميدة الدراسات الإسلامية السابقة وعدد من الإعلاميين والفنانيين من هانى رمزى و مدحت صالح و ريهام عبدالحكيم و الشاعر جمال بخيت.

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