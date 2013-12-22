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“حرارة”: لن أشارك في دستور به مواد تبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين

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“حرارة”: لن أشارك في دستور به مواد تبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين “حرارة”: لن أشارك في دستور به مواد تبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين

أحمد حرارة

قال أحمد حرارة وكيل مؤسسين حزب الدستور، إنه لن يشارك في الاستفتاء على دستور يكفل المحاكمات العسكرية للمدنيين، قائلاً: “أنا مش هشارك في تمثيلية”.

وأضاف حرارة في تصريحات لمراسلنا على هامش حضوره جلسة النطق بالحكم على أحمد دومة وأحمد ماهر في أحداث محكمة عابدين إن ما يفعله “النظام” حالياً من محاولات لتمرير الدستور، هي نفسها ما فعله الإخوان أثناء حكمهم لتمرير دستورهم.

وقال: “الدولة لم تتغير ولكنني متفائل بأننا سنستعيد الثورة من جديد”، مضيفاً إنه يرفض ما يحدث الآن من اتهام كل من يعبر عن رأيه المخالف للناظام، بأنه من “الإخوان”، مؤكداً أن هؤلاء هم من أعلنوا أنهم ضد كلاً من “الإخوان” و”العسكر”، وأنهم من ساهموا في إسقاط الإخوان في 30 يونيو، وإسقاط حكم العسكر في محمد محمود، وإجبارهم لتسليم السلطة للمدنيين.

وأكد أن الدستور به مواد جيدة ولكننا لسنا مجبرين على قبول المواد الغير متفقين معها على حد قوله ، مضيفا : “ما يحدث الآن لتمرير الدستور نفس ما حدث أثناء حكم الإخوان”.

المراسل: بكر الشرقاوي

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