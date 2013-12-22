من برأيكِ كانت الأجمل بتصاميم"Chanel "في2013 ؟

تتميَّز تصاميم دار "Chanel " بتصاميمها الفاخرة والمبتكرة التي جذبت إليها أنظار النجمات الشَّهيرات حول العالم، إذ يصعب أن نجد أحد محافل السجَّادة الحمراء يخلو من لمسات هذه الدار العريقة.

اختارت النجمة Keira Knightley فستاناً قصيراً لتتألق به في حفل زفافها ، وتألَّقت الممثِّلة Anne Hathaway بأزياء "Chanel" في عدَّة احتفالات في بداية العام منها حفل "Golden Globes"، حيث خطفت الأنظار بفستانها الأبيض الأنيق حينها، أمَّا إطلالتها الثانية فقد كانت بفستان كحليّ بتصميم عصريّ جميل قصير من الأمام وطويل من الخلف.

وفي مهرجان "كان" السينمائيّ، شاهدنا العديد من الإطلالات التي حملت توقيع "Chanel"، منها: إطلالة الممثِّلة Emma Watson بالأبيض والأسود، و Milla Jovovich بلوك مورَّد ناعم، إلى جانب ملكة المهرجان لهذا العام النجمة Nicole Kidman التي اختارت فستاناً جميلاً باللون الأبيض والأسود لتنسِّقه بطريقة جميلة مع حذاء أحمر جذَّاب.

أمَّا بالنِّسبة لنجماتنا العربيَّات، فلا يمكن أن ننسى إطلالة الجميلة نانسي عجرم في حفل سحور " MBC" هذا العام، كما تعتبر هيفاء وهبي من أكبر المعجبات بأزياء "Chanel" بحيث لا تتغيَّب عن عروض الأزياء التي تقيمها الدار في باريس.

شاهدي صور أجمل إطلالات النجمات بأزياء "Chanel"، وأخبرينا من الأجمل منهنَّ برأيكِ؟

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