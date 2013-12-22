إرتدي البوت الطويل على طريقة النجمات

لاقت أحذية البوت الطويلة إقبالاً كبيرا من نجمات هوليوود في هذا الموسم .. فقد تكرر ظهورها في إطلالات العديد من النجمات . يعطيك هذا النوع من الأحذية الدفئ اللازم والشكل الجذاب إن ارتديتيها بالطريقة الصحيحة ..

يمكنك ارتداؤها مع الجينز كما فعلت عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr ، أو مع فستان قصير في لوك شتوي جذاب على طريقة أيقونة الموضة Olivia Palermo ، ولدفئ إضافي ارتديها مع شراب طويل بنفس اللون كما فعلت كل من Jessica Alba و Gwen Stefani.

و إحذري من تنسيقه مع فستان طويل حتى تكون طلتك متناسقة وأنيقة.