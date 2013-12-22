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إرتدي البوت الطويل على طريقة النجمات

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إرتدي البوت الطويل على طريقة النجمات إرتدي البوت الطويل على طريقة النجمات

لاقت أحذية البوت الطويلة إقبالاً كبيرا من نجمات هوليوود في هذا الموسم .. فقد تكرر ظهورها في إطلالات العديد من النجمات . يعطيك هذا النوع من الأحذية الدفئ اللازم والشكل الجذاب إن ارتديتيها بالطريقة الصحيحة ..
يمكنك ارتداؤها مع الجينز كما فعلت عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr ، أو مع فستان قصير في لوك شتوي جذاب على طريقة أيقونة الموضة Olivia Palermo ، ولدفئ إضافي ارتديها مع شراب طويل بنفس اللون كما فعلت كل من Jessica Alba و Gwen Stefani.
و إحذري من تنسيقه مع فستان طويل حتى تكون طلتك متناسقة وأنيقة.

 

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سيدتي