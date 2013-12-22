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تعرفي على اتجاهات 2014 وتألقي بها اليوم

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تعرفي على اتجاهات 2014 وتألقي بها اليوم تعرفي على اتجاهات 2014 وتألقي بها اليوم

ظهرت العديد من اتجاهات الموضة الجذَّابة في موسم ربيع وصيف ٢٠١٤ خلال عروض أسابيع الموضة في شهر سبتمبر الماضي، وبها أخذنا لمحات لما سيكون درجاً في العام المقبل ، جمعنا لك في هذا الموضوع أبرز اتجاهات 2014 لتكوني أول من يتألق بها. 


الأقمشة اللامعة وألوان الميتاليك:
يمكنكِ أن تشاهدي بوضوح في واجهات المحلات والأسواق حالياً مدى انتشار هذه الألوان، كما أنها ستكون من أبرز اتجاهات العام المقبل ويمكنكِ أن تختاري أزياء لماعة أو قطعة إكسسوارات مميَّزة.

الأقمشة المخرَّمة ،الشفافة:
لا تتهوَّري بارتداء قطعة مخرَّمة في فصل الشِّتاء البارد، ولكن يمكنكِ الاستفادة منها عند تنسيق لوك شتويّ عن طريق ارتدائها فوق قميص بلون مخالف.

اللون الأبيض:
إكتسح هذا اللون معظم العروض العالمية خلال فترة أسبوع الموضة ويمكننا أن نشاهد إنتشاره في إطلالات النجمات منذ عدة مواسم ، نسِّقي إطلالتكِ كاملة باللون الأبيض لتتمتَّعي بلوك عصريّ أنيق،

الستايل الرياضيّ:
برز هذا الستايل بشكل ملفت في عروض الصيف، ويمكن أن نقول أنَّ الشتاء يقدِّم لكِ الفرصة الأمثل لارتدائه، ولتحصلي على هذا اللوك العصريّ بأبسط الطُّرق، نسِّقي سترتكِ الرياضيَّة في لوك جميل وناعم.

 

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سيدتي