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استراتيجية أوروبية تلزم الرياضيين بإجراء فحص للقلب و الأوعية الدموية

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استراتيجية أوروبية تلزم الرياضيين بإجراء فحص للقلب و الأوعية الدموية استراتيجية أوروبية تلزم الرياضيين بإجراء فحص للقلب و الأوعية الدموية
دراسة جديدة تكشف : "تجاهل الرياضيين لفحص القلب يسبب الموت المفاجئ أثناء المبارة "

كتب : نادية الدكروري الأحد 22-12-2013 11:17

وضعت الجمعية الأوروبية لتصوير القلب و الأوعية الدموية إستراتيجية جديدة لفحص الرياضيين للقلب و الأوعية الدموية قبل المباريات لمنع المضاعفات الناتجة عن ممارسة الرياضة.

" حالة وفاة بين الرياضيين كل ثلاثة أيام" ، قال الدكتور" ألكسندر كيسكو" ، عضو بالجمعية، مشيراً إلي الإعتقاد الخاطئ بأن حالة الموت المفاجئ نادرة بين شباب الرياضيين. و تأتي معظم حالات الوفاة بين اللاعبين بسبب تشوهات القلب و الأوعية الدموية ؛ ما جعل الفحص الدوري علي القلب و الأوعية الدموية ضرورة أقرتها الجمعية.

عمدت الجمعية من خلال دراسة حديثة لإجراء التجارب علي 500 من الرياضيين الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 16-32 عاماً مشاركون في الألعاب الرياضية ( كرة قدم – ألعاب القوي – كرة اليد – كرة السلة – الجمباز)، و بعد الفحص وفقاً للإستراتيجية الجديدة للجمعية لم يكشف عن أية تشوهات في القلب و الأوعية الدموية في معظم الحالات عدا أربع.

أشار كيسكو ، إلي أن التشوهات الموجوده بالحالات الأربع تمثلت في تشوهات القلب و الأوعية الدموية ، و هبوط في الصمام التاجي ، و إلتهاب عضلة القلب. أضاف بأن الرياضيين يتجنبوا الفحص ما قبل اللعب حتي لا يستبعد اللاعب في حال إكتشاف وجود خلل في القلب. رغم أن موت أحد الرياضيين فجأة هو حادث أكثر مأسوية من إستبعاده.

دفعت الدراسة النقاش حول وضع نص قانوني بإلزام اللاعب علي الفحص قبل المشاركة بالمباريات الرياضية ، و ستبدأ الجمعية بتوقيع بروتوكول لإلزام اللاعبين بالفحص .

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