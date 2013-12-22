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تعاون مصري ألماني لإكتشاف جينات الإصابة بالشلل الرعاش

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تعاون مصري ألماني لإكتشاف جينات الإصابة بالشلل الرعاش تعاون مصري ألماني لإكتشاف جينات الإصابة بالشلل الرعاش

كتب : زياد السويفى الأحد 22-12-2013 12:34

بدأت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي تعاوناً مشتركاً بين جامعتي ميونيخ و المنصورة بتمويل مشروع بحثي لدراسة التفاعل بين البيئة و الجينات المتسببة في الإصابة بمرض الشلل الرعاش.

قال الدكتور محمد أسامة ، المنسق المصري للمشروع ، أن الهدف الرئيس من المشروع الكشف عن جينات جديدة من الممكن أن تتسبب في الإصابة بالمرض. و تتزايد أهمية المشروع البحثي بتزايد عدد حالات الإصابة بالشلل الرعاش.

من جانبه أشار الدكتور " جونتر هويجلنجر" ، المنسق الألماني للمشروع، لإنشاء الشبكة المصرية لأمراض الأعصاب المنوط بها رصد الحالات المصابة بالمرض علي مستوي الجمهورية ، و تضم علماء و باحثون و أطباء من 15 جامعة مصرية هم (المنصورة – القاهرة-عين شمس – الإسكندرية – الزقازيق - الأزهروفرعها بدمياط- طنطا –بنها – المنوفية –أسيوط –سوهاج –المنيا -قناة السويس و الجامعة الأمريكية).

أضاف جوتنر بأن التعاون المصري الألماني من خلال الشبكة سيمتد لما بعد المشروع لدراسة الأمراض بمجال الأعصاب ، بجانب الإستمرار في تدريب الأطباء المصريين و إطلاعهم علي الجديد في هذا المجال. و تقدم جامعة ميونيخ الألمانية الدعم التقني للمشروع ، الذي يتخذ جامعة المنصورة نواة لأنشطة الشبكة المصرية.

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