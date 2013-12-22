بدء فعاليات الاجتماع الخامس لـ"تطوير الأداء الحكومي"

كتب : ماهر هنداوي ومحمد الابنودي منذ 47 دقيقة

بدأ منذ قليل، اجتماع المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، ورؤساء القطاعات بمختلف الوزارات في حكومة الببلاوي؛ لمناقشة آليات تطوير الأداء الحكومي.

يعد الاجتماع، الخامس من نوعه، لقيادات الوزارات لبحث آليات تطوير الأداء الحكومي.

قال الوزي، إن الاجتماع يستعرض أولويات العمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة، والوصول إلى جهاز كفء فعال قادر على مواجهة التغير، وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة.

وأضاف، أن شبكة تطوير الأداء الحكومي تتكون من ممثلي عدد 32 وزارة من القيادات الإدارية، بمواقع وظيفية مختلفة، معنيين بالتطوير الإدارى والمؤسسي، فضلاً عن ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار، إلى أن وزارة التنمية الإدراية اقترحت في ديسمبر الماضي، إنشاء شبكة تطوير لإداء موظفي الجهاز الإداري بالدولة، تضم قيادات جميع الوزارات؛ بهدف إعداد منظومة موحدة ومتكاملة للتعاون.