بالصور| "النهار" تطلق "المشروع" أول برامج تلفزيون الواقع في مصر

كتب : فاطمة النشابي منذ 40 دقيقة

أعلنت فضائية النهار عن إطلاق برنامج تلفزيوني جديد يحمل عنوان "المشروع" يضم ١٤ شابا وفتاة مصريين يحلمون بالتغيير إلى الأفضل.

ويعد "المشروع" أول برامج تلفزيون الواقع، وبدأ عرض أولى حلقاته مساء أمس، وهو عبارة عن مسابقة تلفزيونية تجمع بين التعليم وتنمية المهارات والترفيه، فيما احتفلت أسرة البرنامج في التوقيت نفسه بإطلاقه في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأكد الإعلامي عمرو الكحكي، أن برنامج المشروع مبادرة إعلامية جديدة تهدف لإيصال رواد الأعمال من الشباب الطموح إلى الموارد اللازمة، وأضاف أن هدف البرنامج تعزيز روح المبادرة وخلق فرص عمل، مؤكدا أنه سيفتح نوافذ عديدة للاتصال بين الآلاف من رواد الأعمال الطموحين والمتقدمين بالمستثمرين، وجهات التمويل المتاحة، كما سيساعدهم البرنامج على تلقي التدريب، والتوجيه، والاستشارات أو التمويل من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.

ومن جهتها قالت مروة معاذ، العضو المنتدب لـ"المشروع" إن حلقات البرنامج تدور حول أحلام المتسابقين الشباب من رواد الأعمال، مشيرة إلى أنه خلال الحلقات سيتم اختبار قدرات المتسابقين لريادة الأعمال خلال سلسلة من التحديات التي ستكون موضع تطوير بمساعدة الموجهين والحكام والضيوف المتميزين.

وقالت أمنية نبيل، مدير تنمية الأعمال والتواصل بـ"المشروع"، "نأمل أن يصبح البرنامج مصدرا للإلهام، وأن يخلق همزة وصل بين المشاهدين والمتسابقين، والشركاء الداعمين لـ"المشروع"، وبذلك يستطيع المشاركون بدء مشروعات ناجحة.

وأضافت أن من أهم الضيوف فاطمة غالي، العضو المنتدب، وعزة فهمي، وائل الفخراني، رئيس مجلس إدارة جوجل مصر، وهاني سنباطي، العضو المنتدب لسواري فينتشرز، لافتة إلى أن لجنة الحكام والضيوف سيقيمون أداء المتسابقين في كل حلقة، كما ستتضمن كل حلقة زيارة مفاجئة من أحد المشاهير، إلى جانب الجمهور الذي سيتعرف على المتسابقين ويدلي بصوته لصالح المشاريع.

يشار إلى أن المتسابقين المشاركين في "المشروع" هم "فرج موسى، ريهام جهاد، مصطفى النحوي، سارة البطراوي، أسماء حسن، مصطفى متولي، إسلام حامد، أمنية القاضي، عبد الحميد رشاد، فدوى عطية، ثري الدين حجاج، يوستينا بولس، شيرلي أحمد، شريف حسني، ومن لجنة الحكام هشام الجمل وهلا حطاب".