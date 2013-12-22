"فهمي" ساخرًا: الإخوان حرامية "فراخ ومواشي وغسيل"

كتب : سهيلة حامد منذ 25 دقيقة

وصف الكاتب الصحفي، جمال فهمي، جماعة الإخوان بـ"حرامية الفراخ والمواشي، وكان يجب إضافة تهمة ثالثة وهي سرقة الغسيل"، حسب قوله، تعليقًا على الاتهامات الموجهة لعدد من قيادات الإخوان، بالاستيلاء على منتجات مصانع الشرطة وثروتها الحيوانية والداجنة.

ووجه فهمي، خلال برنامجه "نصف ساعة" المذاع على قناة "أون تى في"، اعتذاره لحرامية الغسيل الأصليين الذي وصفهم بـ"الغلابة"، الذين يتورطون في جرائم تافهة ليحصلوا على رزق، وإن كان حرامًا إلا أنه يلبي احتياجاتهم، على حد قوله.

وعرض فهمي، مقطع خاص لطارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، يظهر لأول مرة بعد هروبه من مصر، عقب فض اعتصاميّ رابعة والنهضة في برومو لقناة الجزيرة، حيث جاء الزمر بـ"نيولوك جديد".