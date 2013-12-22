ريال مدريد يسعى لمواصلة تحطيم أسطورة ميستايا

(إفي) - يسعى ريال مدريد الإسباني لتحقيق خامس فوز له على التوالي على فالنسيا في ملعب ميستايا خلال اللقاء الذي يجمع بينهما في وقت لاحق يوم الأحد في اطار منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا في الزيارات الأربع الماضية التي حل فيها ضيفا ثقيلا على ميستايا، حيث سجل 18 هدفا، بمتوسط 4.5 أهداف في المباراة، ومنيت شباكه بسبعة أهداف.

وبالرغم من ذلك، فإن ميستايا ملعب يبدو مستعصيا على ريال مدريد تاريخيا، فقد لعب على أرضيته 78 لقاء فاز في 24 منها فقط مقابل خسارة 33 وتعادل 21.

ويعد هذا الملعب الذي يحقق عليه ريال مدريد ثالث أسوأ نتيجة، بعد أثلتيك الذي خسر على أرضه 37 مباراة وبرشلونة، والذي خسر أمامه في كامب نو 48 مرة.