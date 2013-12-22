زانيتي: الفوز بالدربي ضرورة لإرسال رسالة للمشجعين

(/أ ش أ/) - أكد خافيير زانيتي قائد انتر ميلان الايطالي أن الفوز بالدربي، ضرورة حتى يرسل المنتصر رسالة قوية لجماهير ناديه، والاندية الأخرى.

ويلتقى ناديا مدينة الشمال الايطالي فى دربي الغضب الليلة ويشعر قائد الانتر صاحب الـ40 عاما أن الفوز باللقاء سيبعث برسالة قوية للجماهير وللاندية الاخرى .

وقال زانيتي لشبكة راى سبورت إنه معجب بفريق الروسونيرى ونجميه ماريو بالوتيلي وكاكا كما علق على كل مافعله ماسيمو موراتي الرئيس السابق للنيراتزوري.

وذكر المدافع الحنك "بالوتيلي وكاكا عظيمان.. كان ماريو معنا حينما كان يافعا وساعد الفريق كثيرا لتحقيق الفوز، ثم هناك اللاعب العظيم كاكا ومواجهة فريق يضمهما يمثل تحديا كبيرا".