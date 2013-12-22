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عمال شركة سانتامورا يتراجعون عن التظاهر أمام وزارة الاستثمار

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عمال شركة سانتامورا يتراجعون عن التظاهر أمام وزارة الاستثمار عمال شركة سانتامورا يتراجعون عن التظاهر أمام وزارة الاستثمار

تراجع عمال مصنع سانتامورا عن التظاهر أمام وزارة الاستثمار، اليوم، بعد الوعود التى حصل عليها من مصطفى السباعى، وفى وزارة القوى العاملة بحل مشكلاتهم مع رمسيس يوسف عطية رئيس الشركة.

وأكد يوحنا زكريا، رئيس النقابة العمالية المستقلة بشركة سانتامورا، أن العمال لم يحصلوا على الأرباح منذ عام 91 وحتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أنكر حقوقهم فى الأرباح، بحجة الخسائر المستمرة للمصنع على غير الحقيقة حسب قوله.

وقال إن عدد العمال بالمصنع 1300 عامل، كاشفا عن توقف المصنع عن الإنتاج تماما منذ 8 ديسمبر، وقال يوحنا إنهم سيصعّدون الموقف إذا لم تحل مشكلاتهم اليوم، على أن تكون الخطوة القادمة التظاهر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الوزراء، ثم الإضراب عن الطعام.

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مصر 365