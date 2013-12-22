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محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للابتدائية والإعدادية

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محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للابتدائية والإعدادية محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للابتدائية والإعدادية

الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة

اعتمد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2013 / 2014 بمدارس القاهرة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية والنقل الثانوي العام والرياضي والتعليم الفني والمهني ومدارس الصم والمكفوفين ، على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 4 يناير القادم لمدة أسبوع ، يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية إعتبارا من الأحد 12 يناير لتنتهي في 23 يناير ، أما امتحان المستوى الرفيع فسيبدأ يومي الأحد والاثنين 26 و27 ديسمبر الحالى للصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي العام ، ويتم إمتحان المستوى الرفيع لصفوف النقل وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية .

كما تقرر أن تبدأ امتحانات النقل يوم الأحد 29 ديسمبر الحالى للصفوف الابتدائية يعقبها النقل الإعدادي والتعليم الفني والثانوي اعتبارا من 2 يناير .

وأكد المحافظ أنه تم مراعاة الأجازات التى تتخللها فترة الإمتحانات مثل أعياد الأخوة الاقباط ، والمولد النبوى الشريف ، ومواعيد أيام الاستفتاء على الدستور ، حيث تقرر عدم إجراء الامتحانات خلال أيام 6،7،8 يناير لتوافقها مع أجازات أعياد الميلاد للإخوة الأقباط ، والاثنين الموافق 13 يناير (المولد النبوى) وأيام 14،15،16يناير (الاستفتاء على الدستور) ، والأحد 19يناير عيد الغطاس ضماناَ لحسن سير وتنظيم الامتحانات ، وتيسيرا على ابنائنا الطلبه فى مراحل التعليم المختلفة .

ووجه المحافظ للدكتور محمد سيد سلامة مدير مديرية التربية والتعليم ضرورة مراعاة سعة اللجنة المقررة ومراعاة عدم نقل تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية خارج مدارسهم لصغر سنهم ، كما تم تطبيق مبدأ الاستقلال فى امتحانات الصف السادس الابتدائى والشهادة الإعدادية كامتحانات عامة يحتم سيرها ان تكون مستقلة عن أى امتحانات اخرى ، مع الاستعانة ببعض المدارس كلجان سير لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية .

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