محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للابتدائية والإعدادية

اعتمد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2013 / 2014 بمدارس القاهرة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية والنقل الثانوي العام والرياضي والتعليم الفني والمهني ومدارس الصم والمكفوفين ، على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 4 يناير القادم لمدة أسبوع ، يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية إعتبارا من الأحد 12 يناير لتنتهي في 23 يناير ، أما امتحان المستوى الرفيع فسيبدأ يومي الأحد والاثنين 26 و27 ديسمبر الحالى للصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي العام ، ويتم إمتحان المستوى الرفيع لصفوف النقل وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية .

كما تقرر أن تبدأ امتحانات النقل يوم الأحد 29 ديسمبر الحالى للصفوف الابتدائية يعقبها النقل الإعدادي والتعليم الفني والثانوي اعتبارا من 2 يناير .

وأكد المحافظ أنه تم مراعاة الأجازات التى تتخللها فترة الإمتحانات مثل أعياد الأخوة الاقباط ، والمولد النبوى الشريف ، ومواعيد أيام الاستفتاء على الدستور ، حيث تقرر عدم إجراء الامتحانات خلال أيام 6،7،8 يناير لتوافقها مع أجازات أعياد الميلاد للإخوة الأقباط ، والاثنين الموافق 13 يناير (المولد النبوى) وأيام 14،15،16يناير (الاستفتاء على الدستور) ، والأحد 19يناير عيد الغطاس ضماناَ لحسن سير وتنظيم الامتحانات ، وتيسيرا على ابنائنا الطلبه فى مراحل التعليم المختلفة .

ووجه المحافظ للدكتور محمد سيد سلامة مدير مديرية التربية والتعليم ضرورة مراعاة سعة اللجنة المقررة ومراعاة عدم نقل تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية خارج مدارسهم لصغر سنهم ، كما تم تطبيق مبدأ الاستقلال فى امتحانات الصف السادس الابتدائى والشهادة الإعدادية كامتحانات عامة يحتم سيرها ان تكون مستقلة عن أى امتحانات اخرى ، مع الاستعانة ببعض المدارس كلجان سير لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية .