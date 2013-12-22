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وفاة أمين شرطة ومواطن وإصابة 8 أثناء مطارتهم لعصابة استولت على سيارة بالقليوبية

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وفاة أمين شرطة ومواطن وإصابة 8 أثناء مطارتهم لعصابة استولت على سيارة بالقليوبية وفاة أمين شرطة ومواطن وإصابة 8 أثناء مطارتهم لعصابة استولت على سيارة بالقليوبية

إطلاق نار أرشيفية

استولى لصوص على سيارة  المواطن “محمد ص.م” سن 34 قدومه من السويس متجهاً إلى منطقة القلج بدائرة المركز، وبطريق المنشية/القلج استوقفه أربعة أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين 2 منهم يحملان الأسلحة النارية ” بنادق آلية ” وقاموا بالإستيلاء على سيارته تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، وقام المجنى عليه بالإستغاثة بالأهالى .
> على إثر ذلك قام أمين الشرطة” تامر حسين لطفى محمد صالح بدر الدين “من قوة إدارة الترحيلات بمديرية أمن الجيزة، والذى كان براحة خدمته وبرفقته عدد من الأهالى بمطاردة السيارة المستولى عليها وإعتراضها وإستيقافها .

وقام الجناة بترك السيارة وإطلاق الأعيرة النارية تجاه الأهالى بطريقة عشوائية خشية ضبطهم وفروا هاربين ، مما أسفر عن إصابة أمين الشرطة” تامر حسين لطفى محمد” بعدة طلقات نارية بالجسم ووفاتة متأثراً بإصابته ، كما أسفر الحادث عن وفاة المواطن “سعيد أنور عواد أبوزيد سن 52 سائق “ومقيم بذات الناحية، إثر إصابته بسكتة قلبية حال تواجده بمنطقة الحادث وسماعه لأصوات إطلاق الأعيرة النارية ،وإصابة (8) من أهالى القرية بإصابات مختلفة .

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم فى الواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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