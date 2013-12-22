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مختل عقليا يصيب شرطي ويثير الذعر بقطار في المنوفية

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مختل عقليا يصيب شرطي ويثير الذعر بقطار في المنوفية مختل عقليا يصيب شرطي ويثير الذعر بقطار في المنوفية

اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية

أصيب مختل عقليا بحالة هياج داخل إحدى القطارات القادمة من مدينة طنطا متجه إلى القاهرة بمحطة قويسنا محافظة المنوفية ، قام على أثرها بالتعدى على رقيب شرطة وإصابته بإصابات بالغة ، وتم السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية إخطارا من مستشفى قويسنا المركزى بوصول السيد عبد الرازق -36 سنة- رقيب شرطة ومقيم بقرية منية طوخ سنطة – غربية مصابا ” جروح بفروة الرأس وكدمات” .

بالانتقال والفحص قرر انه حال استقلاله القطار لتوجه لعمله واثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد قويسنا فوجئ بقيام مجهول بالتعدي عليه بالضرب وإحداث اصابته وفر هاربا ، وتبين انه مختل عقليا ،  و تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 39194 جنح مركز قويسنا لسنة 2013 ، وضبط المختل علقيا وإيداعه مستشفى الامراض العقلية .

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