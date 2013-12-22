مختل عقليا يصيب شرطي ويثير الذعر بقطار في المنوفية

أصيب مختل عقليا بحالة هياج داخل إحدى القطارات القادمة من مدينة طنطا متجه إلى القاهرة بمحطة قويسنا محافظة المنوفية ، قام على أثرها بالتعدى على رقيب شرطة وإصابته بإصابات بالغة ، وتم السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية إخطارا من مستشفى قويسنا المركزى بوصول السيد عبد الرازق -36 سنة- رقيب شرطة ومقيم بقرية منية طوخ سنطة – غربية مصابا ” جروح بفروة الرأس وكدمات” .

بالانتقال والفحص قرر انه حال استقلاله القطار لتوجه لعمله واثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد قويسنا فوجئ بقيام مجهول بالتعدي عليه بالضرب وإحداث اصابته وفر هاربا ، وتبين انه مختل عقليا ، و تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 39194 جنح مركز قويسنا لسنة 2013 ، وضبط المختل علقيا وإيداعه مستشفى الامراض العقلية .