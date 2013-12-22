"اتحاد الصناعات" يوافق على 1200 جنيه كحد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إنه تقدم بمقترحات الاتحاد لوزير التخطيط أشرف العربى ورئيس المجلس القومى للأجور ووزير المالية، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، مؤكدا موافقة الاتحاد على تطبيق القرار الصادر من المجلس بتطبيق 1200 جنيه كحد أدنى.

وأشار البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه المقترحات تتضمن أن تختلف القيمة المطروحة بالحد الأدنى للأجور فى كل قطاع على حدة، لافتا إلى أن قطاع السياحة والخدمات والذى تعرض إلى خسائر كبيرة عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى قطاع الغزل والنسيج والذى يعتمد فى عمله على العمالة المؤقتة.

وأضاف البهى أن وزيرى المالية والتخطيط- خلال مؤتمر القيادات العمالية بحضور وزير القوى العاملة ووزير الإسكان وخبراء منظمة العمل الدولية- رحبا بالمقترحات، مشيرا إلى أنهما وعدا بأخذها فى الاعتبار عند تفعيل القانون.

وكان أشرف العربى قد أكد أن الخبراء المكلفين بإعداد الدراسات حول الحد الأدنى للأجور، فى القطاع الخاص، لم ينتهوا حتى الآن من دراساتهم، وأن كل ما يتردد عن استبعاد الصعيد أو وضع 700 جنيه كحد أدنى لا أساس له من الصحة.