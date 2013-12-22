مجلس دارسات جامعة الإسكندرية يوافق على إنشاء مكتب للعلاقات الدولية

وافق مجلس الدراسات العليا، والبحوث بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة على مقترح إنشاء مكتب متخصص للعلاقات الدولية بالجامعة فى إطار العمل نحو تحقيق العالمية لجامعة الإسكندرية.

ومن المقرر، أن يعمل المكتب على تعزيز التعاون الدولى مع الجامعات العالمية والمؤسسات المعنية بالتعليم العالى، خاصةً فى مجال إنشاء شراكات مع الجامعات العالمية المرموقة لمنح الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة، وتبادل الطلاب لاكتساب الخبرة التعليمية والثقافية، وإقامة المشروعات البحثية المشتركة، مما يسهم فى إيجاد فرص للتمويل الدولى للبحوث.

كما اقترح المجلس تخصيص مكافآت مالية لطلاب الماجستير، والدكتوراة، فى حال نشر أبحاث رسائلهم فى أحد الدوريات المصنفة عالمياً، بالإضافة إلى إعفائهم من شرط المناقشة، كأحد متطلبات منح الدرجة، وذلك فى إطار تشجيع الطلاب على النشر الدولى المتميز، وأن تقدم الرسالة بحثاً مبتكراً، وإضافة علمية جديدة، ويعد هذا القرار مساراً بديلاً، وموازياً للطلاب الراغبين فى النشر الدولى، ولا يؤثر على المسار الأساسى لطلاب الماجستير، والدكتوراة.

وأشاد الدكتور صديق عبد السلام، بدخول الجامعة فى التصنيف البريطانى للجامعات ( التايمز THE ) لعام 2014 ضمن أفضل 100 جامعة لدول الأسواق الناشئة بما فيها مجموعة الـ BRICS ( البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يعكس نجاح خطة الجامعة فى النهوض بالتعليم، والبحث العلمى وتشجيع التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لمنح الدرجات العلمية المشتركة والاهتمام بالنشر الدولى المتميز، ودعم البحوث العلمية التى تخدم الصناعة، ولها مردود على المجتمع، وهو ما يتوافق مع المعايير التى يعتمد عليها هذا التصنيف، الذى يعد من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات.

وفى إطار تشجيع الطلاب على المشاركة فى أنشطة البحث العلمى بالجامعة، وافق المجلس على مقترح إضافة طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الطب، على رسائل الماجستير والدكتوراة، مع التوصية بتعميم ذلك على جميع كليات الجامعة، ورفع التوصية إلى مجلس شئون التعليم والطلاب، لوضع آليات اختيار الطلاب .

واعتمد المجلس، مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية، وجامعة لوفن ببلجيكا، وتهدف إلى تنمية التعاون الأكاديمى فى مجال الإشراف المشترك، للحصول على درجة الدكتوراة المزدوجة بين الجامعتين .

كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندريـة ( ممثلة فى كلية الطب)، ومجلس الإنعاش المصرى، وتهدف إلى التعاون لعقد دورات تدريبية لطلبة الطب، والنواب وهيئة التمريض بجامعة الإسكندرية لتطوير أداء التعامل الطبى مع حالات توقف القلب والانعاش والإصابات، ورفع كفاءة هيئة التمريض خاصةً فى العناية المركزة، والطوارئ والعمليات بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى .