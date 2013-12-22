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تقرير - دربي ميلان مشتعل لأنه في أسوأ حالاته

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تقرير - دربي ميلان مشتعل لأنه في أسوأ حالاته تقرير - دربي ميلان مشتعل لأنه في أسوأ حالاته

لا يملك إنتر أو ميلان ترف فقدان نقاط جديدة في الدربي، وإلا سيكون مصير الثنائي الابتعاد عن سباق دوري الأبطال.

يأتي دربي ميلان مساء الأحد والفريقان في أسوأ حال لهما على مستوى النتائج.

إنتر ميلان لم يفز بمباراة واحدة في الجولات الأربع الأخيرة، إذ سقط أمام نابولي 4-2 وتعادل مع بارما 3-3 وسامبدوريا 1-1 وبولونيا بالنتيجة نفسها.

وإذا كنت تظن أن تلك النتائج سيئة، فعليك أن تلقي نظرة على ميلان.

ميلان في أخر 8 مباريات، حقق انتصارا يتيما، وعلى كاتانيا الهزيل.

بخلاف مباراة كاتانيا، خسر ميلان من بارما وتعادل مع لاتسيو وسقط أمام فيورنتينا.

تعادل مع كييفو فيرونا وجنوى وليفورنو وروما.

ويحتل إنتر المركز الخامس بـ28 نقطة، بعيدا جدا عن الصدارة التي يعتليها يوفنتوس بـ43 نقطة.

أما ميلان فيحتل المركز الـ12.

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