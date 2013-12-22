أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دييجو كوستا: أهم شئ أن أتليتكو أنهى العام في الصدارة

Google+ Print
دييجو كوستا: أهم شئ أن أتليتكو أنهى العام في الصدارة دييجو كوستا: أهم شئ أن أتليتكو أنهى العام في الصدارة

مدريد (إفي) - أكد دييجو كوستا، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني أن الفرق الكبرى تجيد التعامل مع المباريات الصعبة، وذلك بعد الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ17 من الليجا.

وقال كوستا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، "لقد كانت مباراة هامة لانهاء العام في المقدمة، عانينا، ولكن النهاية جيدة. الفريق بحالة جيدة للغاية، والأمور تسير على نحو جيد على الصعيد الشخصي، وأتمنى أن تسير على هذا المنوال".

وأوضح "الفريق هو الأهم، المهاجم دائما ما يحتاج الأهداف، ولكن المهم حقيقة هو أن تساعد هذه الأهداف على حصد النقاط".

وأشار إلى أن الفريق "لابد من يستمر على هذه الديناميكية كي نتمكن من الذهاب بعيدا".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة، ولكن الفرق الكبرى تجيد التعامل مع مباريات كتلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع