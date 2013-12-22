دييجو كوستا: أهم شئ أن أتليتكو أنهى العام في الصدارة

مدريد (إفي) - أكد دييجو كوستا، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني أن الفرق الكبرى تجيد التعامل مع المباريات الصعبة، وذلك بعد الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ17 من الليجا.

وقال كوستا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، "لقد كانت مباراة هامة لانهاء العام في المقدمة، عانينا، ولكن النهاية جيدة. الفريق بحالة جيدة للغاية، والأمور تسير على نحو جيد على الصعيد الشخصي، وأتمنى أن تسير على هذا المنوال".

وأوضح "الفريق هو الأهم، المهاجم دائما ما يحتاج الأهداف، ولكن المهم حقيقة هو أن تساعد هذه الأهداف على حصد النقاط".

وأشار إلى أن الفريق "لابد من يستمر على هذه الديناميكية كي نتمكن من الذهاب بعيدا".

وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة، ولكن الفرق الكبرى تجيد التعامل مع مباريات كتلك".