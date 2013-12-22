الأهلي: تريزيجيه ونوتنجهام؟ لو حصلنا على مليون استريليني سنترك أي لاعب!

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من الأنباء التي تؤكد وصول عرض رسمي من نادي نوتنجهام فورست بشأن لاعبه الشاب محمود حسن "تريزيجيه" للانضمام إليه مقابل مليون يورو.

وكانت صحيفة (نوتنجهام بوست) المتابعة لأخبار المدينة قد أكدت في تقرير لها أن المدير الفني لنونتجهام فورست يتابع تريزيجيه ولن يمنعه رغبة الأهلي في الحصول على مليون جنيه استرليني من أجل ضمه في يناير.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com الأحد: "لم يصلنا عرضا رسميا، ولو حصلنا على مبلغ مليون جنيه استرليني ويطلب ضم أي لاعب من الأهلي وليس تريزيجيه فقط .. سنبيعه".

وتابع "إنه رقم كبير جدا".

ولكن عبد الحفيظ استدرك "كل هذا غير صحيح ولم يحدث من الأساس".

وتألق تريزيجيه مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة في لقاء مونتيري رغم سقوط الأحمر بخماسية إلا أنه كان أحد أبرز لاعبي الفريق.