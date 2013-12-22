تقرير .. فالديز ينتظر مصير جو هارت لتحديد قراره من مانشستر سيتي

برشلونة (إفي) - كشفت تقارير إخبارية يوم الأحد أن فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة الإسباني يفاضل بين خياري موناكو الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي في مرحلة ما بعد البرسا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن موناكو تقدم بعرض رسمي لضم فالديز، إلا أن مانشستر سيتي قد يتقدم بعرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المصدر أن النادي الإنجليزي في انتظار ما قد يطرأ على وضع الحارس جو هارت، الذي لم يعد يشارك أساسيا، كما أن المدير الفني للفريق مانويل بيليجريني ليس سعيدا بمستواه.

وتكمن مشكلة النادي، وفقا للمصدر، في أنه اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي يشارك بشكل مستمر في مانشستر سيتي، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة، مشيرا إلى أن بيع هارت لن يكون محل ترحاب الجماهير.