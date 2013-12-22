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مورينيو: دور ريال مدريد تجاه الصاعدين أجبرهم على بيع أوزيل

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مورينيو: دور ريال مدريد تجاه الصاعدين أجبرهم على بيع أوزيل مورينيو: دور ريال مدريد تجاه الصاعدين أجبرهم على بيع أوزيل

لندن (إفي) - أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني ومدرب تشيلسي الحالي دهشته من بيع الميرينجي لاعبه الألماني ميسوت أوزيل إلى أرسنال الإنجليزي.

وقال مورينيو، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية "لقد فاجأني بيعه، ولكن في الوقت ذاته أعرف وضع ريال مدريد".

وأضاف "يجب عليهم شراء أفضل لاعب صاعد في إسبانيا وربما اللاعب الأفضل في العالم الذي لا يلعب لنادي كبير".

وأوضح "انه ناد كبير، ولكنه نادي يجب عليه فعل ما قاموا به مع جاريث بيل وإسكو. يجب عليهم شراء أفضل لاعب صاعد في إسبانيا وربما اللاعب الأفضل في العالم الذي لا يلعب لنادي كبير".

وأضاف "لقد قدم معهم ثلاث سنوات جيدة. باعوه بمقابل مادي أكبر مقارنة بصفقة ضمه، وتمكنوا من شراء بيل وإيسكو".

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