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غداً.. مونديال الإعلام العربى يناقش أزمة القصور فى مخاطبة الآخر

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غداً.. مونديال الإعلام العربى يناقش أزمة القصور فى مخاطبة الآخر غداً.. مونديال الإعلام العربى يناقش أزمة القصور فى مخاطبة الآخر

كتب : محمد عبد الجليل منذ 8 دقائق

تبدأ غداً الإثنين فعاليات مونديال الاعلام العربى الذى يفتتح مساء اليوم، وذلك من خلال ثلاث موائد مستديرة يحاضر فيها عدد من المتخصصين في الإعلام بالدول العربية يناقشوا فيها أوجه القصور في مخاطبة الآخر، ومفهوم حرية الإعلام بالإضافة إلى حلقة خاصة عن الأقمار الصناعية وتحديات المستقبل، ويعقد المونديال بعد غد الثلاثاء 24 ديسمبر منتدى الإنتاج الإعلامي العربي والذي يقام سنويا تحت إشراف اتحاد إذاعات الدول العربية ويشارك فيه عدد كبير من الدول العربية وشركات الانتاج والتوزيع بها.

يذكر أن المونديال سيختتم فى يوم الاربعاء 25 ديسمبر الجارى بحضور عدد من الاعلاميين العرب ودبلوماسيين يمثلوا الدول العربية.

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