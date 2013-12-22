اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للابتدائية 4يناير

اعتمد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2013/2014 بمدارس القاهرة للمرحلتين الابتدائية، والإعدادية، والنقل الثانوى العام، والرياضى، والتعليم الفنى، والمهنى، ومدارس الصم، والمكفوفين على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم السبت 4 يناير 2014 لمدة أسبوع، يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية، اعتبارًا من الأحد 12 يناير، لتنتهى فى 23 يناير.

ويبدأ امتحان المستوى الرفيع يومى الأحد 26/12/2013، والاثنين 27/12/2013 للصفين السادس الابتدائى، والثالث الإعدادى العام، ويتم امتحان المستوى الرفيع لصفوف النقل وفقاً لظروف كل إدارة تعليمى، وأن تبدأ امتحانات النقل يوم الأحد 29/12/2013 للصفوف الابتدائية، يعقبها النقل الإعدادى، والتعليم الفنى، والثانوى اعتبارا من 2 يناير .

وأكد المحافظ، أنه تم مراعاة الأجازات التى تتخللها فترة الامتحانات مثل أعياد الأخوة الأقباط، والمولد النبوى الشريف، ومواعيد أيام الاستفتاء على الدستور، حيث تقرر عدم إجراء الامتحانات خلال أيام 7،6،8 يناير لتوافقها مع أجازات أعياد الميلاد للإخوة الأقباط، والاثنين الموافق 13/1/2014 (المولد النبوى) وأيام 14،15،16يناير (الاستفتاء على الدستور)، والأحد 19يناير عيد الغطاس، ضمانًا لحسن سير، وتنظيم الامتحانات، وتيسيرًا على أبنائنا الطلبة فى مراحل التعليم المختلفة .

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة سعة اللجنة المقررة، ومراعاة عدم نقل تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية خارج مدارسهم لصغر سنهم، كما تم تطبيق مبدأ الاستقلال فى امتحانات الصف السادس الابتدائى، والشهادة الإعدادية كامتحانات عامة، يحتم سيرها أن تكون مستقلة عن أى امتحانات أخرى، مع الاستعانة ببعض المدارس كلجان سير لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية .