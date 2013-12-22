كنائس الكاثوليك تحتفل الأربعاء بـ"الكريسماس".. و"تواضروس" يعود اليوم من أوروبا

البابا يستأنف عظاته الأسبوعية بالكاتدرائية ويقدم التهاني للكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد بعد غد

كتب : مصطفى رحومة منذ 37 دقيقة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وكنيسة الروم الكاثوليك، وكنيسة الروم الأرثوذكس، الأربعاء المقبل، بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس".

وتعقد الكنيسة الكاثوليكية، قداسات صلاة العيد، مساء بعد غد، ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، القداس الرئيسي بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، التي قررت لأول مرة هذا العام، أن تقصر احتفالات العيد على الأقباط بالوجه البحري، فيما أعلنت أن احتفالات الكاثوليك بالصعيد ستؤجل لعيد الميلاد حسب الكنيسة الأرثوذكسية الموافق 7 يناير، نظرًا للترابط العائلي والتداخل بين العائلات القبطية في الصعيد.

وتقيّم كنيستا الروم الكاثوليك والأرثوذكس، قداسات العيد صباح الأربعاء، ويرأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم إفريقيا، قداس صلاة عيد الميلاد بكاتدرائية القديس نقولاوس بالحمزاوي بالقاهرة، فيما يرأس البابا أغريغوريوس الثالث، بطريرك الروم الكاثوليك، قداس صلاة العيد من مقر البطريركية بالظاهر.

وتحتفل الكنائس بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي، بينما تظل الاحتفالات الكبرى لأغلب الأقباط في مصر 7 يناير، وفقا للتقويم الشرقي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية بمصر.

وسيزور البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، كنائس الكاثوليك والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس، الأربعاء المقبل، على رأس وفد كنسي كبير لتقديم التهنئة، عقب عودته المقررة من رحلته الثالثة لأوروبا منذ جلوسه على الكرسي البابوي، مساء اليوم، التي اختتمها بزيارة ألمانيا، عقب زيارة كنائس سويسرا والنمسا، في رحلة بدأت منذ 9 ديسمبر الجاري، وأجرى خلالها فحصا على أسنانه بالنمسا إثر ألم مفاجئ ألم به هناك، كما أجرى فحصا دوريا معتادا على ظهره بألمانيا، وزار الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط، وشيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية، الذي يخضع لعلاج طبي بأحد المراكز الصحية بمدينة فرانكفورت بألمانيا، بعد تدهور صحته.

كان البابا يخضع خلال رحلته التى استمرت أسبوعين لحراسة أمنية مشددة، خوفا من اعتداءات إخوان الخارج عليه، ودشن عددا من الكنائس الجديدة بأوروبا، ورسم عددا من الكهنة ولبّس الزي الرهباني لعدد من طالبي الرهبنة بالخارج، كما ألقى عددا من المحاضرات بالكلية الإكليريكية بالخارج.

ويستأنف البابا فور عودته من الخارج إلقاء عظاته الأسبوعية داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء الأربعاء، بعد انقطاع استمر أسبوعين بسبب رحلته لأوروبا، فيما يلتقي صحفيي الملف القبطى مساء الخميس المقبل، على هامش دورة تدريبية تعقدها نقابة الصحفيين بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي للكنيسة، عن "ثقافة السلام".