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منزل Justin Bieber الجديد بـ10.8 مليون دولار!

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منزل Justin Bieber الجديد بـ10.8 مليون دولار! منزل Justin Bieber الجديد بـ10.8 مليون دولار!

بعد أن تجاوز مغني البوب الكندي الشاب Justin Bieber الـ18 سنة من عمره، قام بشراء منزل جديد في "هوليوود هيلز"، مقابل 10.8 مليون دولار أمريكي.وتتألّف هذه الملكيّة من 3 طبقات تمتاز بنوافذها الزجاج، التي تمنحه رؤية مشهد بانورامي تتخلّله الخضرة، كما تمتدّ على مساحة 9.385 قدماً مربّعاً وتضمّ 5 غرف نوم و8 حمّامات وصالة لياقة بدنيّة مجهّزة بأحدث الآلات الرياضية.
واعتمد المالك بذوقه الشبابي، والذي تجلّى في جعل هذه المساحة تنطق لغةً "مودرن"، تقسيم غرفة المعيشة التي تتمركز في الطبقة الأرضية، بطريقة مدروسة وذكيّة، إلى قسمين، يفصلهما باب زجاج، ليكون القسم الأول في داخل المنزل، ويتألف من كرسيين يتموضعان قبالة شاشة التلفاز المثبتة في فجوة الحائط الحجر، فيما القسم الثاني في الخارج يشكّل جلسة استرخاء في الهواء الطلق، بالقرب من حوض السباحة الضخم.
وفي أوقات فراغه، يتواصل النجم مع معجبيه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مستلقٍ على سريره في غرفة نومه الفسيحة، التي يلعب الفراغ فيها دوراً وظيفياً، حيث تندر قطع الأثاث فيها.أمّا غرفة النوم الثانية فتحتضن سريراً يحجز مكانه قبالة النافذة، ليوفر إطلالة ساحرة تضفي هدوءاً على الغرفة.
ولم يهمل النجم الشاب تصميم المطبخ العصريّ، الذي تكثر فيه الخزائن البيضاء، وتتوسطه طاولة ذات سطح معدّ من الرخام، وتتدلّى من سقفه كرات فضة تحمل الإضاءة.
ولأن المالك عرف دوماً بشخصيّته الغريبة وحبّه للتميّز، اعتمد على تصميم غرفة الطعام بطريقة كلاسيكيّة باذخة، قد تتنافر مع النمط "المودرن" السائد في البيت والذي يتألف من طاولة ذات سطح خشبي، تحوطها كراس مزيّنة بالحفر، وتتدلى من السقف ثريا عملاقة تضفي الفخامة على المكان.

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