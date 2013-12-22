نور فرواتي:سأرتبط بـليليا وهذه حقيقة علاقتي بـرنا

لقب بـ"روميو الأكاديمية" لوسامته والكاريزما التي يتمتّع بها على المسرح، نور فرواتي من سوريا ابن العشرين عاماً والذي يدرس القانون الدولي يؤكد أن برنامج "ستار أكاديمي" كان تجربة فريدة بالنسبة له، اكتشف من خلاله أنه يملك قدرات تمثيلية كبيرة واكتسب محبة جمهور كان يحتاج لوقت طويل لجمعها.

رغم صغر سنه إلا أنه يعرف كيف يختار كلماته، بعيد عن الغرور الذي يصيب بعض الهواة بعد خروجهم من البرنامج ولا يزال كما كان عندما تعرّف إليه الجمهور للمرة الأولى.

نور زار "سيدتي نت" في ستوديوهاتها في بيروت، حيث كشف الكثير عن علاقته بليليا.

كما تحدّث عن علاقته برنا سماحة والمشاكل التي حصلت معها، ورفض أهله حبه لليليا وغيرها من الأمور تابعوا هذا الحوار:

من كان نور قبل الأكاديمية؟

أنا شخص عادي، أدرس قانون دولي سنة ثانية وسأكمل في مجال الفن والتحصيل العلمي، وأعتبر أن "ستار أكاديمي" مدرسة تربيت عليها وكنت أجلس أمام التلفاز وأتعلم من الأساتذة فشكلّ لي الموضوع هوساً، فتقدّمت في أول مرة في عمر الخامسة عشر وتفاجأت بي رولا سعد وقالت لي: "لا زلت صغيراً تعال بعد سنيتن". وبعدها بسنتين تقدّمت إلى برنامج Arab Idolووصلت إلى المرحلة الثانية، وكانت تجربة جميلة لكنني مررت في مرحلة يأس إلى أن أتى "ستار أكاديمي".

ماذا أضاف لك "ستار أكاديمي"؟

"ستار اكاديمي" لا أعتبره غناءً فقط، بل استفدت منه من خلال بلورة شخصيتي بشكل أفضل، حتى طريقة كلامي اختلفت والأساتذة كانوا يملكون قدرات كبيرة في حثنا على العطاء وافادتنا بشكل كبير".

من هم الأساتذة النقربين منك؟

مديرة الأكاديمية كلوديا مرشليان وأستاذة المسرح بيتي توتل من أكثر المقربات مني، وفي صفوف المسرح اكتشفت أشياء لم أتوقع أنني قادر على القيام بها".

هل ساعدك شكلك في الوصول بشكل أسرع؟

الشخص الموهوب يجب أن يكون متكاملاً ليصبح نجماً، وبالنسبة لي شكلي لن يفيدني إذا لم أعمل على تطوير صوتي وتنمية موهبتي، والأهم من كل هذا أن يملك النجم كاريزما تميّز حضوره.

ليليا في عيوني

أخبرنا عن علاقتك بليليا بعد الأكاديمية؟

الجميع يعلم أنني مقرب من ليليا ومتفاهم معها على كثير من الأمور، لكن الأهم أنني لم أتوقع أن يكون التواصل بيني وبينها بعد خروجنا، أكبر مما كان داخل الأكاديمية، وتفاجأت بشكر أهلها لي على إهتمامي بها طوال تلك الفترة، وقلت لهم بين قوسين: (ليليا دائماً في عيوني).

ولكن أهلك أبدوا إنزعاحهم من هذا الأمر؟

بالعكس أهلي لم ينزعجوا منها شخصياً، لكن والدي تحدث إلي وطلب مني إعطاء كل موضوع حقه، أهلي لم يكونوا ضدي بل عاتبوني على إهمالي، والآن أهلي يتواصلون مع ليليا ويتكلمون معها ويحبونها جداً.

هل يمكن القول أن هناك مشروع ارتباط بينك وبين ليليا؟

(يبتسم) انشالله خير . ليليا باتت تعني لي أكثر بعد البرنامج، فهي وقفت إلى جانبي كثيراً، وقررنا أنا وهي أن نسير في مجال الفن معاً فكما بدأنا في الأكاديمية سنكمل سوياً.

هل من الممكن أن تصبحا سلمى وبشار الشطي؟

(يضحك) كل شيء ممكن.

كيف تصف علاقتك برنا سماحة ؟

رنا كانت من أكثر الأشخاص المقربين لي، وكنت أعتبرها أختي الكبيرة وكنت دائما أقول لها "أنت أمي" وهي أكبر مني بثلاث سنوات، وحتى عندما أكون متضايقاً أفضفض لها، لكن هي فهمت الموضوع بشكل خاطىء، وهذا الموضوع أزعجني لأنه أوحى أني كنت ألعب على ليليا ورنا، وأحب أن أؤكد عبر "سيدتي نت" أن رنا هي أختي فقط. وفي النهاية خسرنا بعضنا وتصالحنا بعدها لكن العلاقة تغيرت بيني وبينها، وهذا الأمر أدى إلى حزازية بينها وبين وليليا. كما أصبحت اشعر أن رنا تستفزني وكان هذا الأمر يضايقني جدا وكنت أسكت ولا أتكلم.

لو كنت مدير الأكاديمية، ماذا تلغي وماذا تبقي؟

ألغي النومينز وأدخل 16 مشترك ليبقوا في الداخل .

من الصديق والصديقة الأقرب إليك في الأكاديمية ؟

ليليا ومصعب وزكي وزينب ومحمود وعبدالله هؤلاء كانوا مقربين مني، فنحن على تواصل رغم خروجي من الأكاديمية.

بماذا تعدّ كل من أحبك ودعمك؟

أعد الناس أن المحبة لن تذهب سدى وأني سأقوم باختيار عمل لائق أطل من خلاله على الجمهور.

من سيدعم نور؟

حالياً أهلي يدعموني.

كلمة لبلدك سوريا؟

عندما غادرت سوريا منذ سنة بسبب الأوضاع كان هذا الأمر قاسياً، واحب أن أوجه شكر لكل شعب سوريا وانا قدمت شيئاً بسيطاً في ظل الأزمة التي نعاني منها، على أمل أن تعود سوريا وأعود وألقى كل من أحبهم فيها.

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